Proclamazione del sindaco di Salerno, l'emozione di Vincenzo Napoli: "Lavorerò per il progresso della città"

Circa un minuto di applausi, tanti complimenti ma soprattutto la promessa di "un impegno costante per il bene e il progresso di Salerno". Nella Sala del Gonfalone, a Palazzo di Città, Vincenzo Napoli è stato proclamato sindaco di Salerno. Un momento istituzionale e politico importante, l'investitura ufficiale dopo la scelta degli elettori. Napoli ha rilasciato poche dichiarazioni, essenziali, improntate alla sobrietà. Non ha effettuato interviste, non ha fatto alcun riferimento alle riflessioni in corso per la formazione della nuova Giunta.

I dettagli

Il Salone del Gonfalone ha accolto molti consiglieri neo eletti, alcuni non più presenti in Consiglio, i deputati Avossa e De Luca, presidenti delle società partecipate, diversi impiegati comunali. "L'ufficio elettorale del Comune di Salerno ha verificato il risultato elettorale, ha verificato che non vi fossero cause di incompatibilità e ha verificato 39.134 voti validi per Vincenzo Napoli. Lo proclama sindaco di Salerno", ha detto Maria Stefania Picece, presidente della commissione elettorale. Curiosità: il numero di voti con il quale è stato proclamato sindaco è leggermente inferiore rispetto a quello (39.323) riportato all'interno di Eligendo, sistema del Ministero dell'Interno. "Il Comune ha effettuato i propri conteggi", è stato spiegato. Il primo cittadino era accompagnato dalla moglie, la signora Giovanna. "Ringrazio amici, volontari, sostenitori. È stata una campagna elettorale bella, libera, aperta. Ringrazio chi ha lavorato con spirito costruttivo, i deputati Avossa e De Luca che mi hanno supportato. Sono commosso e lavorerò al meglio delle mie capacità per il progresso e il bene di Salerno", ha commentato.