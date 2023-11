Nasce la sezione salernitana di "Professione Italia": l'annuncio

Si è costituita la sezione rovinciale di Salerno dell’associazione “Professione Italia”. Sotto la presidenza del giovane avvocato Raffaele Vitolo, l’associazione già istituita a livello nazionale, ha l’ambizione di riunire professionisti di vari settori per promuovere ed animare il dibattito culturale e politico nei territori ed anche a livello nazionale sui temi di più attuale interesse.

I nomi

Il direttivo della sezione salernitana vede l’avvocato Giovanna Fasanino vice-presidente, il dottor Mario Petti segretario, la dottoressa Greta Ruggiero tesoriere e l’ingegnere Andrea Lauro, componente. Tutti già al lavoro per l’organizzazione delle prime iniziative. “Con la sottoscrizione dell’atto costitutivo della sezione salernitana – ha dichiarato l’avvocato Vitolo – è nato un punto di riferimento e di ritrovo per i professionisti che intendono mettersi in rete per animare il dibattito culturale territoriale, ma anche trovare interlocutori validi a livello nazionale. Un sentito grazie va al presidente nazionale di “Professione Italia”, l’avvocato Antonio de Angelis, per avere accordato a tutti noi la sua fiducia”.