Progettiamo insieme il futuro: l'iniziativa di "Salerno in Comune"

Lunedì 17 maggio 2021 alle ore 17.00, si terrà una diretta social dalla pagina Fb di Salerno in Comune https://www.facebook.com/SalernoInComune con l’incontro dal titolo “Progettiamo insieme il futuro di Salerno”. Interverranno Daniele Cuomo e Francesco Formisano del Gruppo di lavoro di Europrogettazione di Salerno in Comune. Modererà il giornalista Francesco Virtuoso e concluderà Gianluca De Martino, portavoce di Salerno in Comune.

L’evento si pone nell’ambito degli incontri formativi del Laboratorio permanente La Salerno che vorrei, laboratorio fortemente voluto da Salerno in Comune perché sia la voce dei cittadini tutti e fucina di proposte fattive per chi ci rappresenterà all’interno dell’Amministrazione comunale. Il Laboratorio permanente, suddiviso in vari gruppi di lavoro, si presenta in questa diretta fb nel suo Gruppo di Europrogettazione, che, oltre ad analizzare le problematiche relative alla gestione dei fondi europei, vuole portare all’attenzione dei cittadini le potenzialità insite in tale ambito, quali opportunità di crescita per la città in un’ottica di ampio raggio. L’incontro vuole condividere l’importanza di questa esperienza, quale confronto di idee e di spunti che vorranno divenire creazioni concrete di progetti.

Salerno in Comune invita la cittadinanza e i giornalisti a partecipare.