Commissione Trasparenza, le precisazioni si Caramanno sulle Progressioni verticali

"Ieri, nel corso della Commissione Trasparenza, presieduta dal collega Cammarota, si è discusso, tra l'altro, delle inopportune considerazioni di alcuni delegati sindacali in ordine all'intervento dei Consiglieri Comunali sulla problematica delle cosiddetti progressioni verticali. Ricordo a me stesso come il Consiglio Comunale sia l'organo di controllo politico/amministrativo del Comune, come lo stesso sia l'autentico ed unico interprete della volontà popolare e come i Consiglieri Comunali possano e debbano interessarsi, nell'interesse dei cittadini, a quanto ritengano giusto". Lo ha precisato in una nota stampa il presidente del consiglio comunale di Salerno, Angelo Caramanno.

"Ricordo altresì, a margine della gaffe di cui al comunicato, come i Consiglieri Comunali siano per antonomasia coloro che indirizzano e non vengono indirizzati; nel Comune di Salerno non esistono isole sottratte ai rappresentanti del popolo, verticali od orizzontali che esse siano. Colgo, pertanto, l'occasione per ringraziare nel caso di specie, i Colleghi Consiglieri che con passione, dedizione e competenza hanno collaborato a migliorare, come in ogni percorso intrapreso, anche l'argomento de quo", ha concluso.