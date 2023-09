Pronto soccorso di Pagani, Carpentieri (FdI): “C’è preoccupazione per rischio chiusura”

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

“Nello scorso mese di aprile, lanciai l’allarme sulla possibilità che il Primo Soccorso dell’Ospedale Andrea Tortora di Pagani venisse chiuso a causa della carenza di personale. Ne discussi all’epoca con il Direttore Sanitario degli ospedali di Nocera Inferiore, Pagani e Scafati, Maurizio D’Ambrosio, che garantì, anche a mezzo stampa, che il Punto di primo intervento di Pagani sarebbe rimasto attivo.” Lo scrive il Consigliere Regionale di Fratelli d’Italia Nunzio Carpentieri. Oggi, purtroppo, torno a raccogliere voci preoccupate sul rischio di chiusura. Resto convinto che il Primo Soccorso vada mantenuto attivo a tutti i costi, per garantire ai cittadini la possibilità di continuare ad usufruire di questo importante servizio. Tornerò ad occuparmene, per capire come stanno davvero le cose.