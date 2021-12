Reddito di cittadinanza e lavori di pubblica utilità: il consigliere Santoro propone un regolamento, chieste anche nuove regole per "gli impianti invasivi"

Propone due regolamenti comunali per il 2022, il consigliere comunale Dante Santoro. “La città è in declino, tra degrado ambientale e carenza di personale, da piu’ di un anno propongo di attingere dalla forza lavoro che possono offrire i percettori del reddito di cittadinanza e che vanno coinvolti in lavori di pubblica utilità con un regolamento apposito, è grave si sia fatta cadere nel vuoto questa proposta la rilancio con decisione al nuovo Consiglio Comunale ed all’amministrazione. - ha scritto in una nota - Altro tema da regolare e disciplinare è quello ambientale, in questa città nascono antenne di venti metri sotto i balconi dalla sera alla mattina senza che nessun cittadino, e finanche le istituzioni, sappiano niente. Idem per impianti invasivi come era quello a biomasse di Scavata Case Rosse. E' necessario un Regolamento Comunale che disciplini, regoli e dove occorre vieti le installazioni invasive per l’ambiente cittadino, inteso anche come l’invasione eccessiva di spazi e porzioni intere di quartieri che quantomeno hanno il diritto di essere informati preventivamente ed in maniera trasparente, cosa che per assurdo non avviene neanche nei confronti delle Istituzioni attualmente, partendo proprio dal Consiglio Comunale".

