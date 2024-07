Proroga concessioni demaniali, l'intervento di "Vietri che Vogliamo"

Nei giorni scorsi, durante il Consiglio comunale di Vietri sul Mare, è stata discussa la proroga delle concessioni demaniali turistico-ricreative. La seduta ha sollevato polemiche, in particolare da parte del gruppo consiliare "Vietri che vogliamo", che ha espresso forti critiche riguardo la proposta di Delibera Consiliare.

La nota

In una nota, il gruppo "Vietri che vogliamo" ha dichiarato: "Abbiamo segnalato al Consiglio che la proposta di delibera consiliare, così come arrivata in aula, era in palese violazione delle norme comunitarie ormai consolidate, in quanto basata su presupposti superati dalla recente sentenza del Consiglio di Stato nr. 4481 del 20 maggio 2024 e pertanto, come Gruppo Consiliare 'Vietri che vogliamo', abbiamo proposto una modifica che l'avrebbe posta in linea con le norme. Purtroppo, ancora una volta, l'arroganza politica della maggioranza, non disposta ad ascoltare alcun suggerimento nell'interesse della cittadinanza e degli stessi concessionari, a maggior ragione in questa fase transitoria e confusa, ha portato all'approvazione di una delibera che fa acqua da tutte le parti, essendo mancante del necessario atto di indirizzo politico di indizione delle procedure di evidenza pubblica, che poteva essere approvata nella stessa seduta di consiglio, con rischi non indifferenti per tutte le parti in causa, ente, concessionari e cittadini.