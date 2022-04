“Percorsi di prevenzione e Protezione dalla Violenza”, dibattito all'Agorà Democratica di Salerno

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

Si è tenuta a Salerno l’Agorà Democratica dal Titolo “Percorsi di prevenzione e Protezione dalla Violenza”, organizzata da Anita Ricci componente della Direzione provinciale Pd Salerno. Tra i relatori, nomi di rilievo come l’On. Piero De Luca, la Parlamentare Eva Avossa, l’Ass. alle Politiche Sociali di Salerno Paola De Roberto, l’Ass. alle Pari Opportunità di Baronissi Maria Sarno. Presenti anche i Centri Anti Violenza di territori diversi tra cui quello del Comune di Forlì con cui si auspica di creare una sinergia per condividere progettualità utili all’obiettivo “Prevenzione”. L’Agorà partecipatissima ha visto il coinvolgimento di donne e uomini attenti a questo tema. Consiglieri comunali, volontari, educatori, avvocati, tutti presenti per dire Basta a ogni forma di violenza nella società civile.