Provenza, consegnato al Ministero il libro “La cronicità al tempo del Covid”

“La consegna del testo al Ministero della Salute guidato da Orazio Schillaci, rappresenta una ulteriore tappa di un percorso che prelude a nuove interlocuzioni col Dicastero”. Così Nicola Provenza, medico e già deputato, sulla consegna nei giorni scorsi de La cronicità al tempo del Covid (Giuseppe De Nicola Editore), da lui scritto con Paola Boldrini, vice presidente Integruppo Parlamentare su Diabete, Obesità, Malattie Croniche non trasmissibili, e già presentato alla Camera Dei Deputati. Un volume frutto del lavoro svolto nella precedente legislatura come fondatori dell’Intergruppo parlamentare sulla cronicità, cui hanno dato vita nel maggio 2021, “prima esperienza simile a livello europeo”, per fare il punto sulle patologie croniche, trascurate durante l’emergenza Covid, oltre che “su una sanitá pubblica già sofferente ben prima dell’evento pandemico”. Il libro raccoglie tutto il lavoro compiuto e “in un’ottica di continuità, lo mette a disposizione del nuovo esecutivo, confidando che lo stesso tenga conto delle raccomandazioni suggerite, in virtù di una sintesi dettagliata e rigorosa”. Provenza e Boldrini ricordano come con l’invecchiamento progressivo della popolazione, la gestione appropriata delle malattie croniche rappresenti una assoluta priorità in una logica di sostenibilità e di promozione della salute nel nostro Paese. Riportano l’accento sulla figura di un direttore di distretto capace, selezionato con criteri adeguati, e sulla necessità di una reale presa in carico del paziente cronico, da affidare ad una rete territoriale sostenuta da modelli organizzativo- gestionali nuovi ed integrati ed implementata dall’innovazione tecnologica.“Abbiamo riscontrato un clima di disponibilità rispetto ad un tema che, a nostro avviso, va prioritariamente affrontato nella difesa della Ssnità pubblica ed universalistica – la conclusione di Provenza - e ciò prelude a nuove concrete interlocuzioni con il Ministero della Salute”.