Provincia di Salerno, Danisi (Campania Libera) e Maranca (FdI) eletti nel direttivo Upi

I consiglieri provinciali Rosario Danisi (Campania Libera) e Luca Maranca (Fratelli d’Italia) sono stati eletti, questa mattina, all’interno del Direttivo Regionale dell’Upi, l’Unione delle Province.

I commenti

Emozionato Danisi: “Grazie alla fiducia che il Presidente Michele Strianese e dei Colleghi Consiglieri Provinciali di Maggioranza mi hanno accordato, con voto unanime, da questa mattina, sono stato eletto all’interno del Direttivo Regionale dell’Unione delle Province, in rappresentanza dell’Amministrazione Provinciale di Salerno”. Poi spiega: “Si tratta di un importante impegno politico all’interno di un Ente che, da sempre, cerca di dare sostegno alle Province per il delicato lavoro che portano avanti sui territorio. Un ruolo ancora più importante in una fase di transizione per le Province di tutta Italia, alle prese con le difficoltà economiche per una riforma avviata e mai completata”.

Soddisfatto, per l’elezione di Maranca, la capogruppo di FdI Sonia Alfano: “Esprimo le mie congratulazioni a Luca Maranca per l’elezione, quale componente di opposizione, dell’Upi regionale: come Capogruppo al consiglio provinciale di FdI sono soddisfatta perché la nostra comunità politica raggiunge un importante risultato.Mi preme sottolineare il grande apporto che hanno dato tutti i gruppi di minoranza a Palazzo Sant’Agostino, Lega, Fi e la Provincia di Tutti, che hanno appoggiato senza indugio l’elezione del mio collega: grazie ai loro voti, l’opposizione ha dimostrato di essere compatta.Il Consigliere Maranca saprà ben rappresentare tutti noi consiglieri provinciali del salernitano: gli sarò sempre vicino per continuare il lavoro di squadra che stiamo portando avanti dallo scorso dicembre”.

Gli fa eco il capogruppo di Fi-Lega-Udc Giuseppe Ruberto: “Al collega Luca Maranca auguro buon lavoro per l’incarico che lo vedrà impegnato, insieme al Consigliere Provinciale Rosario Danisi, a rappresentare le istanze e le esigenze del territorio dell’intera Provincia di Salerno. Nel corso del mio intervento di questa mattina ho proposto ai vertici dell’UPI Campania di organizzare un evento, in un centro delle aree interne della provincia di Salerno, quale occasione di confronto e dialogo con gli amministratori locali dei tanti piccoli Comuni del territorio”.