Elezioni provinciali: sinistra e terzo polo a caccia di firme, oggi primo vertice del centrodestra

E’ una vera e propria caccia alle firme quella scattata, negli ultimi giorni, in provincia di Salerno, da parte dei responsabili provinciali di Azione, Italia Viva ed Alleanza Verdi Sinistra, tra i consiglieri comunali ed i sindaci del territorio, per raggiungere quota 96, la fatidica soglia da superare per poter presentare, il prossimo 29 novembre, a Palazzo Sant’Agostino, la lista per partecipare alle Elezioni Provinciali del 20 dicembre. Tanto Azione quanto Italia Viva non hanno, tra i propri iscritti, i numeri per raggiungere in autonomia le 96 firme: ed allora l’idea di provarci insieme, nonostante, sui livelli nazionali, i due movimenti abbiamo deciso di separarsi dopo l’esperienza federativa delle politiche del 2022. Alleanza Verdi Sinistra, invece, sta provando a mettere insieme firme e candidati ragionando con il Movimento 5 Stelle che, tra Sindaci e Consiglieri Comunali della Provincia di Salerno, ha davvero poche firme.

Il centrodestra

Intanto torna a riunirsi, dopo un lunghissimo periodo di assenza, il tavolo delle forze di centrodestra della provincia di Salerno. Summit in programma nel pomeriggio di oggi, all’interno della sede provinciale di Fratelli d’Italia tra i rappresentanti provinciali del partito di Giorgia Meloni, Forza Italia, Lega e Noi Moderati. Un primo confronto sui prossimi appuntamenti elettorali: sia le Provinciali del 20 dicembre ma, soprattutto, le Comunali della prossima primavera quando, tra i centri con una popolazione superiore ai 15mila abitanti, andranno al voto Baronissi, Nocera Superiore, Sarno e Capaccio-Paestum. Quattro comuni dove, al momento, il centrodestra non governa e dove – tra l’altro – ci sono tre sindaci giunti al capolinea per il vincolo del terzo mandato (Valiante, Cuofano e Canfora).