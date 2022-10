Provinciali, Martusciello (Fi): "Con la candidatura di Sonia Alfano comincia un nuovo corso"

"Mai più rotture di coalizione, mia più candidati scelti all'ultimo minuto. Mai più fughe in avanti. Mai più il centrodestra a proporre candidati che una volta sconfitti, poi passano con il centrosinistra". Parola del coordinatore regionale di Forza Italia, Fulvio Martusciello, che commenta la decisione del centrodestra unito di candidare a presidente della Provincia di Salerno la sindaca di San Cipriano Picentino, Sonia Alfano.

Il nuovo corso

"Abbiamo individuato, insieme agli altri coordinatori regionali e provinciali, la candidata che rappresenterà il centrodestra per le elezioni provinciali di Salerno. In anticipo e in accordo. Saranno questi sempre i modi con cui lavoreremo. È cominciato il nuovo corso che ci porterà a governare la regione Campania nel 2025" ha concluso Martusciello.