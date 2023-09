Legge elettorale: da Pd ed Azione "ok" all’idea Psi sulle preferenze

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

“La proposta del Partito Socialista Italiano per la reintroduzione delle preferenze pone un tema di grande rilievo” ha sottolineato l’onorevole De Maria nel corso del suo intervento alla Festa dell’Avanti di Bologna. “Bisogna restituire agli elettori - ha spiegato -la possibilità di scegliere effettivamente i propri rappresentanti. Per rafforzare la democrazia ed il radicamento della politica fra i cittadini. Possono essere le preferenze, possono essere altri strumenti. Discutiamone. Ma si tratta di una riforma fondamentale da mettere in campo”. Anche da Azione una importante apertura. “Bisogna superare l’attuale bipolarismo con destra e sinistra che sono diventate gabbie e per farlo si può tornare al proporzionale, discutendo sullo sbarramento, che dia rappresentanza a tutti gli italiani” ha argomentato Marco Lombardo, senatore di Azione. Per lui “bisogna ricostruire un rapporto fa eletti ed elettori ed allora bisogna reintrodurre le preferenze”.

“Raccogliamo con grande soddisfazione- ha chiosato Enzo Maraio, segretario nazionale del Psi - le aperture del Pd e Azione sul tema. Una nostra battaglia, da sempre, sulla quale già il responsabile Pd per le riforme, Alfieri, ed il capogruppo di Fdi alla Camera, Foti, avevano dato l’ok. Adesso si passi ai fatti” ha concluso.