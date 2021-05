Psi Eboli, nominato coordinamento elettorale per Giancarlo Presutto Sindaco

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

Il Direttivo cittadino del Partito Socialista Italiano di Eboli, di concerto con la Segreteria Provinciale di Salerno, ha individuato nella persona di Antonella Caputo, storica attivista e Consigliere Nazionale del PSI, il nuovo commissario locale della sezione di Eboli.Antonella Caputo avrà il compito di dare impulso all’iniziativa politica del Partito e di convocare il congresso cittadino che si terrà nel mese di agosto 2021. Il Direttivo cittadino, inoltre, ringrazia il compagno Pietro Lamberti per il prezioso contributo reso al Partito, momentaneamente sospeso solo a causa del suo incessante impegno nella campagna vaccinale. Altresì, in vista delle elezioni comunali di autunno, il direttivo ha costituito il coordinamento elettorale del PSI che coordinerà i propri candidati al consiglio comunale, organizzerà la campagna elettorale a sostegno di Giancarlo Presutto, candidato Sindaco di Eboli, e organizzerà insieme agli alleati di coalizione, “Eboli Obiettivo in Comune" e “Noi Ebolitani”, il coordinamento elettorale del candidato sindaco.

Il coordinamento elettorale del Partito Socialista Italiano-Sezione di Eboli è costituito da: Elio Presutto, Antonio Lioi, Mario Trevisant, Felicia Nigro, Luca Guardabascio, Antonella Caputo, Marco Lamonica, Nevio Sica, Nicole Giordano, Pietro Lamberti, Giancarlo Presutto, Rossella Corrado, Irene Alfinito, Mariateresa Capone, Antonio D’Arco, Vincenzo Forlenza, Alessandra Di Gregorio, Vito Lamonica, Guido Feleppa, Adolfo Ruggia, Domenico Torbino, Simone Marino, Giuseppe Guida, Christian Verderame, Giuseppe Trotta, Liberata Papa, Franco Pizzuti, Vito Di Lorenzo, Francesco Rocco. Faranno parte di diritto del coordinamento elettorale tutti i candidati al consiglio comunale nella lista del PSI. Il Direttivo cittadino, attraverso il neo commissario e i militanti del Psi, metterà in campo nuove iniziative tese a sostenere l'azione politica del Partito in città e il progetto politico socialista che vede in Giancarlo Presutto il candidato Sindaco alle elezioni amministrative di Eboli e il Psi in prima linea con la lista di Partito.