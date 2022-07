Psi, il salernitano Enzo Maraio rieletto segretario nazionale

Si e' chiuso oggi a Roma il congresso nazionale del Psi che ha rieletto il salernitano Enzo Maraio, alla guida del partito all'unanimità, votato da cinquecento delegati arrivati nella capitale da tutta Italia. "Un congresso unitario - ha sottolineato il rieletto segretario socialista - in un partito che ha dignità e vuole difenderla. Abbiamo una grande storia per ripensare insieme al futuro. Noi non rinunciamo alla nostra autonomia: le alleanze sono una cosa, il partito e' altro.

L'appello pro-Draghi

"Dal congresso del Psi - ha aggiunto Maraio - esce una linea politica chiara: ancoraggio saldo al Centrosinistra, che deve allargarsi ai partiti moderati ma senza terzi poli staccati dalle coalizioni. Se noi saremo leali anche gli altri lo saranno con noi. Faccio appello ai partiti di maggioranza, che se vogliono essere credibili, devono chiedere a Mario Draghi di continuare nell'azione di governo: rappresenta una garanzia per l'Italia, che può evitare un pericoloso stallo per il Paese. Se non dovesse accadere ci ritroveremo pronti per presentarci all'Italia con le nostre idee e i nostri progetti per il paese, per dare risposte all'inflazione che cresce, al lavoro che non c'e', alla terribile crisi in atto", ha concluso il segretario socialista.