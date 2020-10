Psi, Bottone nominato coordinatore dell'Agro nocerino sarnese

Il segretario provinciale del partito, Silvano Del Duca, ha nominato Salvatore Bottone, già sindaco di Pagani e candidato alle ultime elezioni regionali, coordinatore del Psi per l’Agro nocerino sarnese.

Il commento

“Tale nomina si rende necessaria per riorganizzare il partito e rilanciare l’attività politica del Psi in una area strategica della provincia di Salerno, considerato l’importante risultato conseguito dalla nostra lista nell’ultima tornata elettorale - dichiara Del Duca - Bottone rappresenta un valore aggiunto per tutti i socialisti salernitani e siamo certi che con il suo contributo il partito sarà protagonista già dalle prossime elezioni comunali che riguarderanno importanti comuni dell’agro”.