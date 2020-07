Psi Salerno, Cardaropoli nuovo responsabile provinciale agli enti locali

Questa mattina il segretario Silvano Del Duca ha nominato l'assessore comunale di Bracigliano, Giovanni Cardaropoli, responsabile Enti Locali del Psi della provincia di Salerno.

I commenti

Soddisfatto Del Duca: “Proseguiamo il percorso di riorganizzazione del partito su tutto il territorio provinciale. Con la nomina di Cardaropoli in un ruolo chiave per il partito ci apprestiamo ad affrontare le prossime amministrative del 20 e 21 settembre con l’obiettivo di ripartire con slancio dai Comuni per superare il momento di grande difficoltà in cui versano i nostri territori, così come tutto il Mezzogiorno, soprattutto a causa dell’emergenza sanitaria che non è ancora del tutto alle nostre spalle"

L’assessore Cardaropoli, che era tra i possibili candidati alle prossime regionali per il Psi, dichiara: "La nomina a responsabile Enti Locali del Psi mi riempie di orgoglio e mi impone di garantire il massimo impegno su tutto il territorio provinciale per contribuire alla crescita del partito. Ritengo opportuno portare avanti l'incarico e non candidarmi in prima persona alle prossime elezioni regionali. Darò un supporto concreto ai candidati del Psi impegnati alle regionali e alle amministrative nei tanti Comuni che andranno al voto, lavorando alla definizione di liste autonome socialiste ovunque possibile. Ringrazio tutta la segreteria provinciale, ed in particolare il segretario nazionale Enzo Maraio, per la fiducia accordatami”.