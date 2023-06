Psi fuori dalla giunta di Pontecagnano, Volpe e Del Duca: "Scelta miope"

“E' stata una scelta miope”. Parola del segretario provinciale del Psi, Silvano Del Duca, e del consigliere regionale socialista Andrea Volpe dopo l'esclusione del partito dalla prima giunta del Lanzara bis.

Psi fuori dalla giunta

Il Psi, sesto della coalizione in ordine di percentuale ottenuta alle ultime elezioni amministrative, avrà rappresentanza in consiglio (Arturo Giglio) ma non nell'esecutivo. Di qui il disappunto di Del Duca e Volpe: "Una scelta miope in un più ampio quadro di coalizione, che ci vede insieme non solo nei comuni ma anche in Provincia e in Regione. Con tali scelte, del tutto legittime per carità, Lanzara ha inteso tradire quello spirito di coalizione politica plurale che, con grande impegno, stiamo provando a costruire nel comune picentino, come in tutta la provincia. È vero che il civismo è diventato un elemento di arricchimento della politica italiana ed è spesso la risposta alla crisi del sistema politico e dei partiti. Ma da solo non basta e non può essere considerato sostitutivo della politica. Occorrerebbe impegnarsi davvero per recuperare credibilità alla politica, passo necessario per risolvere in Italia la crisi di rappresentanza e di democrazia".

"Indebolita la proposta del centrosinistra"

"Ed è anche evidente - aggiungono il segretario provinciale ed il consigliere regionale - che non si sta comprendendo fino in fondo il segnale che in tutto il Paese ci viene: il vento favorevole al centro destra è conseguenza non soltanto dei meriti della coalizione dei partiti di Governo, tutt'altro, quanto della miopia con la quale, nel centro sinistra, si continua a perseguire ancora la strada dannosa dell'autosufficienza, in particolare del Pd. Ne risulta oggettivamente indebolita la proposta politica del centro sinistra, che sarebbe necessaria per mettere in campo una coalizione ampia, credibile ed alternativa alle destre. Noi non ci rassegniamo e a Pontecagnano il Psi, soddisfatto del risultato conseguito con il suo 5.1%, grazie al lavoro di squadra e all'impegno di tutti i candidati, che oggi dobbiamo ringraziare, con il suo consigliere comunale Arturo Giglio, non farà mancare il suo apporto alla maggioranza per tutte le iniziative messe in campo nell'interesse dei cittadini e fungerà da pungolo alle scelte amministrative con quello spirito critico e libero che da sempre contraddistingue il fare politico dei socialisti".