“Lo sport per tutti. L’Impiantistica sportiva a Salerno”: le proposte del Psi

Si è tenuto ieri, presso la Federazione provinciale del PSI di Salerno, l’incontro “Lo sport per tutti. L’Impiantistica sportiva a Salerno”, organizzato dal coordinamento cittadino del PSI, che ha visto la partecipazione di una nutrita rappresentanza di associazioni sportive cittadine, dal calcio alla boxe, alle arti marziali, agli sport acquatici e atletici. Nel corso dell’incontro, a cui hanno partecipato i consiglieri comunali socialisti, l’assessore Natella e i componenti del coordinamento cittadino, è riemersa la vecchia problematica sulla impiantistica sportiva, che non riesce a soddisfare le esigenze delle tante eccellenze che abbiamo in città. Le difficoltà gestionali dell’impiantistica sportiva vanno superate da una programmazione di medio e lungo periodo, prevedendo interventi ed investimenti, sul modello di quanto è avvenuto nello sviluppo di altri settori, per la costruzione di nuovi impianti e per l'adeguamento di quelli già esistenti, che oggi versano in condizioni non soddisfacenti. Lo sport e le attività delle società sportive cittadine sono uno strumento fondamentale per la crescita delle nuove generazioni: investire in questo settore per migliorare le condizioni delle attività sportive in città significa investire nel futuro e nella formazione civica e personale dei più giovani, nonché sulla salute degli stessi. Per meglio affrontare tali problematiche, il PSI si farà portavoce con l’amministrazione comunale per istituire una consulta per lo sport, come già avvenuto con ricadute positive qualche anno fa, che possa esprimere pareri sugli investimenti che riguardano l’impiantistica sportiva, riprendendo un dialogo serrato e costante con gli operatori, le società, le associazioni e le federazioni sportive. I socialisti ritengono necessario, inoltre, aggiornare e migliorare il regolamento per le assegnazioni degli impianti sportivi e delle palestre scolastiche, al fine di rendere la gestione e l’assegnazione di tali spazi più efficiente e di valorizzare al massimo l'attività agonistica. Quanto alla gestione delle palestre scolastiche, infatti, il Psi ritiene opportuno, nei casi possibili, procedere con affidamenti diretti alle società sportive, attraverso apposite convenzioni con il Comune e le singole scuole, che ne disciplinino le attività di gestione nella direzione di favorire il massimo coinvolgimento. In tal modo, le società sportive potrebbero gestire direttamente gli impianti sportivi attraverso la creazione di consorzi ad hoc e la stipula di appostiti contratti sulla gestione e le manutenzioni degli impianti, così da assicurare alle società sportive una continua attività per l’intero anno e anche nei periodi estivi, senza gravare ulteriormente sul bilancio comunale. Infine, in vista dell’avvio del nuovo anno di attività previsto per i mesi di settembre e ottobre, per evitare ritardi nelle assegnazioni degli spazi e il conseguente slittamento dell’avvio delle attività ai mesi invernali, i socialisti ritengono necessario che si implementi la dotazione del personale in forza all’ufficio Sport del Comune di Salerno e che, in attesa del riordino del settore e delle assegnazioni, si istituisca una task force per le manutenzioni, che durante il periodo estivo possa intervenire con rapidità sulle criticità degli impianti.

Parla Luigi Di Martino, coordinatore cittadino Psi Salerno

“Le attività del coordinamento cittadino del Psi a Salerno si basano sull’ascolto dei problemi che ci sono in città e nell’offrire all’amministrazione cittadina alcune proposte per migliorare i servizi e le attività, che sono a disposizione del dibattito all’interno della maggioranza. Quello di ieri è stato un incontro importante perché si sono gettate le basi per discutere di un riordino del settore dello sport che in città vive un periodo complicato. I nostri consiglieri Filomeno Di Popolo, Rino Avella e Tonia Willburger, in uno all’assessore Natella, si impegneranno sin da subito ad avviare una programmazione delle attività sul medio - lungo termine che, ci auguriamo, venga fatta propria dall’intera maggioranza.“

Il commento di Rino Avella, presidente della Commissione Sport al Comune di Salerno