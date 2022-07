Psi Salerno, convocata l’assemblea congressuale provinciale

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

È convocata per sabato 9 luglio, alle ore 10, presso il Mediterranea Hotel - Via Generale Clark n. 54 - Salerno, l'assemblea congressuale del Psi della provincia di Salerno per discutere di attualità politica, dei temi della mozione che candida alla guida del partito Enzo Maraio e eleggere i delegati al congresso nazionale che si terrà il 15, 16 e 17 luglio a Roma.

All’assemblea provinciale saranno presenti, oltre al segretario nazionale Maraio, a quello provinciale Silvano De Duca i dirigenti del Psi, il consigliere regionale Andrea Volpe; i consiglieri provinciali Pasquale Sorrentino e Alessandro Chiola; quelli comunali, Filomeno Di Popolo, Rino Avella e Tonia Willburger; l’assessore comunale Massimiliano Natella e i nuovi eletti ai consigli comunali della provincia.