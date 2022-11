Puc a San Cipriano Picentino, il Tar boccia la Provincia: esulta il sindaco Sonia Alfano

La Provincia di Salerno, ancora rappresentata dal presidente Michele Strianese, bocciata, dai giudici del Tar di Salerno dopo aver impugnato il Puc del Comune di San Cipriano Picentino. A darne notizia il sindaco e consigliere provinciale Sonia Alfano.

I dettagli

“Il Tar Salerno, con sentenza pubblicata in data odierna - scrive il primo cittadino sui social - dichiara inammissibile il ricorso dell’Associazione Italia Nostra e della Provincia di Salerno su richiesta di Aievoli. Il Tar conferma la coerenza degli atti dell’amministrazione comunale e l’incoerenza del consigliere di opposizione Aievoli. Tanto che, la sentenza riporta che semmai Italia Nostra avrebbe dovuto impugnare la delibera di consiglio comunale n.11 del 11/04/2019 proposta dall’allora sindaco Aievoli. Prendiamo atto definitivamente che Aievoli agisce in base alla propria convenienza e non all’interesse collettivo. Il nostro dispiacere, che la consigliera Di Muro si è dimessa da assessore mettendo in dubbio l’operato della maggioranza e che l’Ente Provincia ha confermato di essere ad Uso e Consumo di una sola parte politica!”.