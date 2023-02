Punti nascita, Vietri (FdI): "Rivedere i criteri per tutelare tutte le partorienti"

Il possibile taglio dei punti nascita, anche in provincia di Salerno, è all’esame del parlamento. Ieri la deputata di Fratelli d’Italia Imma Vietri, in Commissione Salute alla Camera, ha presentato una risoluzione, a firma di tutto il gruppo del partito di Giorgia Meloni, in merito alla distribuzione sul territorio nazionale dei Punti Nascita “che - spiega - in questi ultimi decenni hanno subito un taglio non giustificato dal calo demografico”.

La richiesta

Con questa risoluzione viene chiesto al Governo “un impegno per rivedere i criteri della loro distribuzione salvaguardando la salute di tutte le partorienti e dei neonati”. Il riferimento è in particolare a quelle donne che vivono nelle aree interne che rischiano di vedere eliminare i Punti Nascita dagli ospedali nel proprio territorio. “Siamo dalla parte delle famiglie sempre, soprattutto in quella fase meravigliosa nella quale una nuova vita viene al mondo” conclude Vietri.