A rischio i punti nascita di Vallo della Lucania, Sapri, Sarno e Polla: l'allarme di Bicchielli

Potrebbero perdere i punti nascita, gli ospedali di Vallo della Lucania, Sapri, Sarno e Polla. A lanciare l'allarme, l'onorevole Pino Bicchielli, vice presidente di Noi Moderati alla Camera dei Deputati: "Se non dovesse arrivare una deroga al Decreto Balduzzi, i punti nascita sono a rischio chiusura- continua- Regione e Ministero devono lavorare sinergicamente per ottenere tale risultato ed al fine di difendere un diritto fondamentale sancito dalla nostra Costituzione".

L'appello

"Il rischio concreto è quello di una ricaduta pesante sugli altri ospedali del territorio ed in particolare il Ruggi di Salerno e l'Umberto I di Nocera Inferiore a fronteggiare un volume crescente di attività. Con la situazione sanitaria non ottimale che vige in Campania da ormai troppo tempo, non possiamo assolutamente permetterlo", ha concluso Bicchielli.