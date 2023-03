Punti nascita, Vuolo(Fi): "Sindaci pellegrini a Roma? Aggiungete un posto per me e che venga anche De Luca"

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

"Continua il solito atteggiamento del presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca che porta poco rispetto per le istituzioni". L’europarlamentare di Forza Italia Lucia Vuolo risponde per le rime alla provocazione del Governatore Vincenzo De Luca che, a Roccagloriosa, durante un incontro dibattito sul punto nascite di Sapri, aveva consigliato ai primi cittadini presenti di andare al Ministero della Salute a Roma come “sindaci pellegrini” per evitare la chiusura dei punti nascita. "Sindaci pellegrini a Roma? - dice l'eurodeputata - aggiungete anche un posto per me e che venga anche De Luca. Dopo aver gettato le basi per il riconoscimento dell’Aeroporto di Salerno al livello europeo, così come del titolo conseguito all’estero per oltre 7mila docenti, vorrà dire che io e i sindaci affronteremo davanti al Ministro Orazio Schillaci il problema che da anni ruota rispetto al cosiddetto Decreto Balduzzi - aggiunge - sono certa che sarà con noi anche il presidente De Luca. Sulla bilancia non c’è solo la chiusura del punto nascite, ma anche il problema desertificazione di cui Cilento e Vallo di Diano sono ormai l’esatta esemplificazione. La Campania - conclude Lucia Vuolo - è una cosa seria, caro presidente, con le battute, o quello che lei chiama “il chiacchiericcio”, si fa ridere sul palco di un teatro e non chiudendo le porte ai Sindaci che chiedono aiuto".