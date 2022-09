Quagliariello (Nm) a Salerno: "Il Pnrr non è un tabù e va corretto"

"Il Pnrr non è un tabù e dovrebbe essere rinegoziato nell'interesse dell'Europa". Parola di Gaetano Quagliariello, leader di Noi Moderati, giunto a Salerno per un dibattito coi candidati del territorio in vista delle elezioni politiche del prossimo 25 settembre.

Pnrr

"Il Piano - ha spiegato Quagliariello - è stato pensato per risolvere i problemi della pandemia. Quando è stato pensato non esisteva il problema delle bollette così come è presente oggi. Davanti a problemi differenti bisogna pensare a risposte differenti. Nessuna riscrittura integrale, dunque, ma una correzione. Siamo di fronte al solito vizio della sinistra: non voler prendere atto, cioè, che le cose cambiano. Per la questione caro bollette bisogna prendere i fondi europei non spesi dalle Regioni ed aiutare i cittadini. Tutto ciò ci consentirebbe di non fare altro debito".

La campagna elettorale

"Noi - ha aggiunto il senatore - siamo la novità della campagna elettorale. Nel centrodestra appartiene tutto al passato e l'unica cosa nuova è rappresentata dal nostro tentativo di mettere insieme le anime moderate per rendere il centrodestra realmente tale. Speriamo di riuscire ad intercettare i voti di chi ritiene che la politica si auna cosa seria e che la competenza serva in tutte le attività della vita, compresa la politica". Infine una battuta sul presidente della Regione Campania e sui toni della campagna elettorale: "De Luca? È un personaggio e come tale va valutato in una categoria che non appartiene solo alla politica. I toni della campagna elettorale peccano di provincialismo. I cittadini italiani vorrebbero sentire risposte sui temi del caro bollette invece di pensare ad andare su tik tok".