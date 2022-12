Qualità della Vita, Salerno scende alla 97esima posizione. FdI e Fi: "Le politiche del Pd non funzionano"

La consueta classifica annuale de Il Sole 24 Ore sulla qualità della vita nelle province d’Italia boccia la maggior parte del territorio della Regione Campania, salvando solo le cosiddette aree interne ovvero le province di Avellino e di Benevento.

Su 107 posizioni, stilate sulla base di diversi fattori – ambientali, culturali, sociali ed economici – la peggiore provincia della Campania è Napoli che si piazza al 99esimo posto, preceduta da Caserta (98esima posizione) e da Salerno (97esima). Salerno, in particolare, ha perso 8 posizioni rispetto al 2021 e ben 20 rispetto al 2020. Vanno meglio, ma non certo bene, invece, le altre due province campane: la migliore performance regionale è quella di Benevento (82esima posizione), poi Avellino che raggiunge nella graduatoria l’84esimo posto.

"Anche dall’indagine del Sole 24 Ore per il 2022 si evince che la nostra provincia è tra le ultime in Italia per qualità della vita. Precisamente è in 97′ posizione sulle 107 province analizzate. I dati sono rattristanti. Sono state perse 8 posizioni rispetto al 2021 e ben 20 rispetto al 2020. Siamo in 100° posizione per ricchezza e consumi (nonostante la bellezza delle nostre coste e le aziende di qualità, in particolare caseare e conserviere!). Siamo 102° per quanto concerne l’indicatore della giustizia e sicurezza. La filiera progressista che governa da lustri, ininterrottamente, regione, provincia e comune capoluogo (e quasi tutti i comuni della provincia) dovrebbe prendere atto del fallimento e farsi da parte!”