Peggio la qualità della vita nel salernitano, Gambino (FdI): “Un chiaro fallimento del governatore De Luca”

“Aver perso ben 9 posizioni, in un anno, nella classica della ‘Sapienza’ sulla qualità della vita in Italia è davvero un segnale sconfortante, che spiega in modo chiaro e incontrovertibile il completo fallimento delle politiche territoriali del governatore De Luca e dei suoi fidi ‘scudieri’ a Salerno e provincia”. Lo dichiara il commissario provinciale di Fratelli d’Italia, Alberico Gambino. “Siamo difronte all’ennesimo disastro firmato De Luca. La sua scriteriata gestione della Sanità e della Sicurezza – solo per citare alcuni dei macrosettori di rilevazione presi in considerazione per lo studio – ha certamente avuto un peso preponderante per la clamorosa bocciatura della nostra provincia”, conclude Gambino.