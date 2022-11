Poco sicurezza e strade sporche nel quartiere Carmine, Celano (Fi) scrive al sindaco

I residenti del quartiere Carmine ed in particolare di via Trucillo, via Cavallo e delle arterie limitrofe, lamentano una “situazione insostenibile in merito allo stato di degrado e di abbandono con cui sono costretti ormai da mesi a convivere”. A denunciarlo è il consigliere comunale di Forza Italia Roberto Celano che ha presentato un’apposita interrogazione al sindaco Vincenzo Napoli.

Le criticità

L’esponente dell’opposizione denuncia: “In zona si rinvengono rifiuti di ogni genere a causa del controllo inesistente ed appare assolutamente inefficiente il servizio di spazzamento delle strade; anche l’unico contenitore che consentiva ai residenti di depositare carte e deiezioni canine raccolte, antecedentemente localizzato in prossimità del ponte dell’autostrada, è stato inopinatamente rimosso, la qual cosa costringe i cittadini più educati a portare a casa i suddetti rifiuti ed invoglia i meno sensibili a comportarsi in maniera incivile; i residenti lamentano, altresì, seri problemi di sicurezza, con presenza di balordi e di persone la cui attività andrebbe monitorata”.

Le richieste

Celano chiede di sapere: “se e quando si intenda intervenire nella zona e sulle arterie indicate in premessa, con una pulizia straordinaria e rendendo più efficiente il servizio ordinario, anche per evitare problemi di natura igienico sanitaria; per quale motivo è stato rimosso l’unico contenitore presente in zona che consentiva ai residenti di depositare rifiuti e deiezioni canine, sovente ora lasciati in strada da chi non intende portarseli in casa e se si intenda rapidamente riposizionarlo per evitare disagi; se l’Amministrazione non intenda prevedere maggiore controllo e presenza in zona della Polizia Municipale o, eventualmente, sollecitare le Forze dell’ordine ad una maggiore attenzione”.