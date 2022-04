Quartiere Casolla, Maiorino (Potere al Popolo): "Rifiuti abbandonati e degrado"

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

L’idea di politica che ha un’organizzazione come Potere al Popolo – che ti conduce nel cuore dei quartieri a parlare con le persone che ci abitano – produce come risultato che quelle persone, laddove rimangono inascoltate, si rivolgono a chi ha almeno dimostrato di accogliere le loro istanze.La candidata Sindaca Erminia Maiorino: «Dopo la tappa del tour Rioniamo, sono ritornata a Casolla, sollecitata da una famiglia del quartiere che mi ha segnalato la presenza di una grossa sacca di rifiuti speciali in via Colonnello Apicella, nei pressi della scuola Marrazzo, che sembra contenere materiale edile. Lo scorso venerdì ho fatto un giro del quartiere insieme alla persona che mi ha contattato e ho trovato ben due sacche di materiale edile abbandonato (l’altra è in via Luigi Angrisani) e un’intera aiuola (in via I Traversa Luigi Angrisani) completamente ricoperta di ogni genere di rifiuto: un lavandino, un matersso, pneumatici, plastiche e altro materiale edile. Una situazione di abbandono e di degrado vergognosa, nonostante nella zona siano anche presenti telecamere di sorveglianza che potrebbero permettere al Comune di individuare immediatamente i responsabili. Ma, come al solito, le telecamere si rivelano essere un deterrente del tutto inutile e strumentale solo a certe narrazioni securitarie».

Già una settimana prima gli abitanti del quartiere, preoccupati per la possibile presenza di amianto, avevano protocollato una segnalazione via Pec, ma dal Comune non sono arrivate risposte e i rifiuti giacciono ancora abbandonati. Potere al Popolo ha già avuto a che fare con situazioni simili: durante le tappe del Tour Rioniamo ha avuto modo di documentare il tristemente noto degrado del quartiere Vescovado, e negli scorsi mesi ha affrontato un duro botta e risposta con il Comune per la presenza di rifiuti pericolosi sulla collina del Parco (ottobre 2021). In quella occasione Potere al Popolo contestò al comune la mancanza di volontà di agire in maniera rapida e tempestiva con gli strumenti previsti – come le ordinanze e i verbali di somma urgenza – in circostanze che possono recare danno alla salute pubblica.Come Potere al popolo riteniamo inoltre che sia necessario internalizzare i servizi che riguardano la raccolta di rifiuti, allargando l’oggetto sociale della Nocera Multiservizi e consentendo la stabilizzazione della società stessa.

Ancora la candidata Sindaca Erminia Maiorino: «Io credo nell’organizzazione che viene dal basso, nel monitoraggio del territorio che avviene grazie a chi lo vive, e per questo invito i cittadini e le cittadine di Nocera a segnalare altre zone in cui ci sono rifiuti abbandonati, a scrivermi oppure a compilare il questionario online che abbiamo messo a disposizione anche in forma cartacea durante il nostro tour dei quartieri. Realizziamo insieme un dossier delle aree abbandonate di questa città, e pretendiamo un intervento immediato da parte dell’Amministrazione, reale partecipazione e ascolto, perché sia rispettato il nostro sacrosanto diritto di vivere in un ambiente pulito e sano!».