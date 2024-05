Questione Ncc, interviene l'europarlamentare Isabella Adinolfi (Fi): "Eliminare le disparità"

Eliminare le disparità che penalizzano gli operatori Ncc rispetto ai tassisti. Questo l’obiettivo dell’interrogazione presentata dall'europarlamentare di Forza Italia Isabella Adinolfi alla Commissione Europea. Nell’interrogazione si evidenziano le problematiche che affliggono il settore dei Noleggio Con Conducente in Italia, in contrasto con le normative europee sulla libera circolazione, e si sottolinea la presenza di distorsioni e discriminazioni tra categorie professionali, che limitano di fatto la libertà d'impresa. L'europarlamentare, per questo, chiede alla Commissione di valutare la necessità di un intervento per armonizzare le discrepanze legislative, tenendo conto anche della conformità con le norme sulla privacy.

"Eliminare disparità"

"È fondamentale indirizzare l'attenzione sulle persistenti disparità normative che penalizzano gli operatori Ncc in Italia rispetto ai tassisti" spiega Adinolfi. "Le attuali leggi nazionali non solo mettono a rischio la competitività degli Ncc ma ostacolano anche l'ingresso di nuovi imprenditori nel settore, in particolare i giovani". "Questa problematica è particolarmente sentita nel contesto del trasporto in Costiera Amalfitana, un'area cruciale per il turismo nazionale e internazionale" ha aggiunto Adinolfi, che nei giorni scorsi ha incontrato a Bruxelles l’avvocato Angelo Maria Argenzio, portavoce dell'Associazione Noleggio Con Conducente Campania e di Federnoleggio, proprio per fare il punto sulla questione ed immaginare soluzioni concrete. "È urgente – conclude - trovare soluzioni che facilitino lo sviluppo del turismo in queste zone, garantendo al contempo una concorrenza leale e regolamentazioni eque per tutti. Speriamo che si arrivi ad una riflessione approfondita e a un cambiamento positivo per tutti gli stakeholder del settore”.