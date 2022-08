Raccolta differenziata non rispettata: raffica di controlli e multe nei quartieri a Salerno

Dal Lungomare Colombo a Via Vinciprova, passando per via Alfredo Capone e Via Lucio Petrone, fino al capolinea degli autobus: una intera mattinata di controlli per l'errato conferimento dei rifiuti che ha consentito agli operatori ecologici di Salerno Pulita di risalire ai responsabili che, nelle prossime ore, saranno sanzionati.

I controlli

“Per lo più si tratta di attività commerciali della zona, un fatto che ci dispiace. Domani, intanto, insieme alla Polizia Municipale effettueremo un controllo a tappeto di tutti i Condomini che si trovano sul Lungomare Colombo” fanno sapere da Salerno Pulita.