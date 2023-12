Salerno, il Psi lancia la raccolta firme su cinque grandi temi: domenica l'appuntamento

Il Psi di Salerno promuoverà la raccolta firme per le cinque petizioni lanciate, a livello nazionale, dal Partito Socialista Italiano. L’appuntamento è per domenica mattina dalle ore 10.30 alle 12.30 in piazza XXV Aprile - Lungomare Trieste (altezza incrocio Via Velia).

I quesiti

Con i cinque quesiti il partito del segretario nazionale Enzo Maraio "intende confrontarsi con gli italiani e con i partiti di centro sinistra mettendo al centro del dibattito politico e dell’agenda futura temi quali: sanità, lavoro, giustizia, scuola, legge elettorale e ambiente".