Covid, Gruppo Radici di Bracigliano: "Giusti gli appelli di De Luca, ma sì alla tradizione"

Si entra nella settimana che anticipa il Natale e, come da tradizione, ci si prepara al classico cenone e alle feste in famiglia in presenza di amici e parenti. Il Governatore della Regione Campania, Vincenzo De Luca, nella consueta conferenza del venerdì, considerato l’incremento di contagi Covid verificatisi negli ultimi giorni, senza creare allarmismi, ha consigliato prudenza e attenzione nel corso di queste vacanze natalizie.

Un appello che il gruppo “Radici” di Bracigliano accoglie di buon grado, evidenziando però la necessità e l’importanza degli incontri in famiglia e dei contatti umani, che soprattutto nel corso delle vacanze Natalizie di traducono in una forma di calore e di coinvolgimento a cui non si può rinunciare.

“Abbiamo trascorso almeno 3 anni - sottolineano i Consiglieri del Gruppo “Radici” - con le ansie, i timori e le angosce provocate da un nemico occulto e subdolo come il Covid. L’introduzione dei vaccini ci ha permesso di superare i momenti più allarmanti. Presumibilmente, dovremo conviverci con questa forma di virus, che però non spaventa più come all’inizio. Giusti gli appelli alla prudenza, che condividiamo, ma siamo anche convinti che c’è bisogno di riprenderci in mano la nostra vita e le nostre traduzioni”. Con questi sentimenti, i Consiglieri del Gruppo “Radici”, hanno nuovamente formulato gli auguri di un sereno e Santo Natale a tutti i cittadini di Bracigliano.