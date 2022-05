"Radioterapia di Agropoli a rischio? Si mobilitino Regione e Provincia": l'appello di Celano (Forza Italia)

"Sembrerebbe che l’Asl di Salerno, nel silenzio generale, avrebbe intenzione di decapitare la Radioterapia di Agropoli, con gravi conseguenze sui tanti pazienti, in particolare della zona sud della provincia, che avrebbero difficoltà ad accedere alla cure". Lo fa presente il consigliere comunale di Forza Italia, Roberto Celano: "Se ciò rispondesse al vero, si priverebbe la zona di una funzionale struttura in cui si stanno per installare macchinari nuovi ed avanguardistici per circa 5 milioni di euro. - continua Celano - Radiosurgery ha un contratto in essere con l’Asl che, se “rescisso”, rischierebbe di interrompere la cure salvavita a numerosi pazienti oncologici in una struttura di pregio della nostra provincia ed avrebbe come conseguenza la perdita del posto di lavoro per una ventina di dipendenti". Infine, l'appello: "Le Istituzioni regionali e provinciali si accertino sulle reali intenzioni dell’Asl ed intervengano immediatamente affinché la zona sud della provincia non venga ulteriormente penalizzata da scelte incomprensibili e scellerate".

La situazione al Villa Martiri

. "E’ dei giorni scorsi la notizia della sospensione di interventi chirurgici, per ciò che concerne l’Ortopedia, almeno fino al 31 maggio, con il conseguente blocco dei ricoveri. Attualmente, il reparto del nosocomio sarnese, che serve un bacino d’utenza estremamente vasto, dispone di soli due medici specialisti, dopo le dimissioni dei dottori Giason e Trinchese. - ricorda Rega- Da fiore all’occhiello, dunque, l’Ortopedia del “Martiri del Villa Malta” è divenuto oggetto di preoccupazione, non solo da parte del personale qualificato che opera in struttura, il quale denuncia mediante sindacato non solo la mancanza di programmazione e la preoccupazione dell’approssimarsi dei mesi estivi, ma accusa anche la politica, la quale si è chiusa in un assordante silenzio”. Rega sottolinea come ancora non vi sia nessuna dichiarazione in merito da parte dell’amministrazione guidata dal sindaco, Giuseppe Canfora. “Il serio problema, oltre che la mancanza di programmazione, è anche la mancanza di un affidabile turn – over di medici, che possa garantire un servizio non solo migliore, ma soprattutto stabile – ha detto il consigliere di opposizione. Nonostante siano passati diversi mesi dalla situazione emergenziale per la quale era stato annunciato che sarebbe stata trovata una risoluzione, ci troviamo ora in prossimità dei mesi estivi, che sono da sempre i più critici, senza che sia stato fatto ancora nulla per risollevare le sorti di un reparto di eccellenza, fornito di tutte le tecnologie necessarie per garantire ottime prestazioni, e soprattutto sopperire ai bisogni di un vastissimo comprensorio. Spero almeno – ha concluso Rega – che l’intervento del Presidente della Provincia possa portare a risultati concreti per una struttura che ha tutte le carte in regola per essere un’eccellenza, per la nostra città ma non solo”.