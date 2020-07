Nuova rapina a Salerno, la Lega: "Il sindaco intervenga prima che ci scappi il morto"

Dopo la rapina verificatasi, mercoledì sera, al supermercato “Sisa” di Torrione Alto a Salerno, la Lega di Matteo Salvini torna ad alzare il tiro contro l’amministrazione comunale di centrosinistra sull’emergenza sicurezza.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

La polemica

La denuncia arriva dal coordinamento cittadino per voce del dirigente Vincenzo Musto: “A far spavento non è tanto e solo la rapina in sé ma il modo, la violenza con cui è stata portata a termine la rapina. Una escalation che non accenna a fermarsi, anzi. Purtroppo dobbiamo ancora una volta bacchettare l’amministrazione comunale che continua a chiudere gli occhi. Nessun tavolo per la sicurezza è stato richiesto, nessun pattugliamento è stato previsto, nessuna telecamera è stata messa in servizio. Ormai si pensa solo alle passerelle preelettorali. E dire che più volte abbiamo chiesto anche tramite i mezzi d’informazione che il Sindaco Napoli prendesse seri provvedimenti nel più breve tempo possibile, ma niente è stato fatto. Speriamo ardentemente che il Sindaco provveda nel più breve tempo possibile, prima che ci scappi il morto. E’ ormai evidente a tutti come le nostre siano legittime preoccupazioni non campate in aria e tantomeno strumentali, solo un dato di fatto. Concludiamo ricordando che si avvicinano le tanto agognate ferie di agosto per tantissimi salernitani, periodo in cui i topi di appartamento fanno mambassa. Invitiamo ancora una volta il Sindaco di Salerno a rafforzare i controlli per evitare brutte sorprese al rientro ai nostri concittadini”.