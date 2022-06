"Al referendum votiamo Sì", Forza italia in piazza a Pontecagnano: c'è anche De Siano

Ampia partecipazione questa mattina a Pontecagnano Faiano per la campagna informativa verso il Sì al Referendum Giustizia, promossa da Forza Italia della sezione di Pontecagnano Faiano, attraverso i consiglieri comunali Francesco Pastore, Raffaele Silvestri e Gianfranco Ferro. Presenti in piazza il coordinatore regionale Domenico De Siano, i deputati Gigi Casciello, Antonio Pentangelo e Rossella Sessa, il capogruppo in Consiglio provinciale Giuseppe Ruberto, il dirigente provinciale Costabile Spinelli, il consigliere comunale di Salerno Roberto Celano solo per citarne alcuni.

L’appello per il Sì

“La riforma della giustizia è una battaglia che il presidente Berlusconi sta portando avanti da decenni, noi abbiamo sottoscritto i referendum e ci siamo battuti affinché si potessero realizzare – ha dichiarato il coordinatore De Siano – Siamo dispiaciuti perché si vota in una sola giornata, domenica 12 giugno; siamo preoccupati perché l’affluenza potrebbe non essere alta ma sono temi reali, concreti che coinvolgono tante persone. La riforma della giustizia in un Paese moderno è necessaria e dobbiamo batterci, lo faremo domenica votando sì ma continueremo in Parlamento per una maggiore sensibilizzazione nei confronti dei cittadini perché un Paese democratico e libero ha bisogno di una giustizia libera”. “Forza Italia è un partito “garantista” ed è per il Sì ai cinque quesiti referendari e crede in una giustizia più efficiente – hanno dichiarato i consiglieri Silvestri, Pastore e Ferro - La riforma della giustizia è stata ferma per troppo tempo, diciamo “per il disinteresse” di alcuni partiti politici. Per questo motivo è giusto chiedere che il corpo elettorale si esprima e dia indicazioni al Parlamento in cui ancora oggi è in discussione la riforma della giustizia”. Tanta l’attenzione da parte della cittadinanza che ha interloquito con la classe politica sulla questione referendum e, per l’occasione, è stato distribuito anche materiale informativo.