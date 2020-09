Referendum, Salerno si mobilita per il NO: l'appuntamento sul lungomare

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

Salerno si mobilita per il NO al Referendum Costituzionale del 20 e 21 settembre, con l’evento pubblico “Salerno vota NO!” il giorno 16/09/2020 alle 17.30 presso il Lungomare Trieste di Salerno. A promuovere l’evento sono vari partiti e sigle salernitane, in particolare: NOstra Salerno, Sardine Salernitane, Volt Salerno, +Europa Salerno, Comitato libero ed impertinente per il NO, Alleanza Liberaldemocratica per l’Italia, Azione Salerno, Europa Verde Salerno e ANPI Salerno. I promotori si pongono l’obiettivo di sensibilizzare le coscienze dei cittadini e di affrontare il tema del NO al Referendum da vari punti di vista, in particolare saranno presenti esponenti locali e nazionali che, dopo una breve introduzione, lasceranno ampio spazio agli interventi del pubblico e dei giornalisti. Gli organizzatori metteranno in atto le misure anti-Covid, e garantiranno la sicurezza di tutti i partecipanti.

Parteciperanno all’incontro:

On. Fausto Raciti (PD)

Nicola Parisi (Comitato Socialista per il No)

Silvano Del Duca (PSI)

Giorgio Romano (NOstra Salerno)

Stefano Cibarelli (Sardine Salernitane)

Ubaldo Baldi (ANPI Salerno)

Antonio Santoro (+Europa Salerno)

Gaetano Amatruda (Comitato Libero ed Impertinente)

Leonardo Gallo (Azione)

Sofia Esposito (Europa Verde)

Antonio Buonadonna (Volt Salerno)

Antonluca Cuoco (ALI)

Donato Salzano (Partito Radicale)