Istituto “Regina Margherita” e scuola media “Pirro” senza spazi: interrogazione di Celano e Russomando

Continua la polemica dopo che l’Istituto “Regina Margherita” e la scuola media “Pirro” di Salerno hanno lamentato l’assenza degli spazi necessari a riavviare in sicurezza la didattica in presenza.

L'interrogazione

I consiglieri comunali di Forza Italia Roberto Celano e Ciro Russomando hanno presentato un’interrogazione al sindaco Vincenzo Napoli e per conoscenza al Presidente della Provincia Michele Strianese per sapere cosa l’Amministrazione comunale intenda fare, in sintonia con l’Amministrazione provinciale, per “consentire la riapertura in sicurezza e con gli spazi necessari agli istituti “Regina Margherita” e “Pirro”, atteso che l’immobile che ospita i suddetti istituti sono di proprietà del Comune”. Ma anche per sapere “per quale motivo ancora non si sia provveduto a consegnare al dirigente dell’Istituto “Margherita” le chiavi del cancello che potrebbe fungere da uscita di sicurezza”; se si intende, concordandolo con la Provincia, nel rispetto delle competenze di ciascuna amministrazione, “avviare i lavori necessari per mettere in sicurezza l’edificio scolastico nel rispetto delle normative vigenti e consegnare all’Istituto Regina Margherita gli spazi del tribunale di sorveglianza, considerando la possibilità di destinare eventualmente spazi del Vicinanza (ex tribunale), o di rinvenire altre possibilità, all’Istituto Pirro”. Infine, i due consiglieri forzisti, domandano “come sia possibile che a distanza di quasi un anno dall’interruzione delle attività didattiche in presenza gli Istituti in questione siano impossibilitati di fatto a riaprire i battenti”.