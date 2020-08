Regionali 2020, Guzzo si candida con il Psi: "Ecco perché scendo in campo"

Il consigliere provinciale Giovanni Guzzo, 39 anni, ufficializza la propria candidatura al consiglio regionale della Campania per il Partito socialista italiano, a sostegno del presidente Vincenzo De Luca.

La discesa in campo

“Ho deciso di candidarmi - spiega - per poter rappresentare e valorizzazione al meglio il nostro vasto e ricco territorio. Da Scafati a Sapri, tutti i Comuni devono essere vicini alla Regione. Vogliamo creare condizioni e opportunità nuove per la crescita e lo sviluppo delle nostre comunità. Il mio impegno è nel solco della continuità del lavoro svolto in questi anni. Non a caso, lo slogan scelto è La tua Provincia in Regione. Tra le priorità del programma elettorale ci sono turismo, viabilità, scuola, welfare sanitario regionale, qualità della vita, formazione e occupazione, sostenibilità ambientale”.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

La scheda

Guzzo ha una significativa esperienza politico-amministrativa al proprio attivo. Nel 2002, è stato tra i promotori della costituzione del movimento giovanile del Partito Socialista in provincia di Salerno. Originario di Novi Velia (Vice Sindaco dal 2009 al 2017 con delega alla Cultura e alla Scuola fino al 2014 e con delega ai Servizi sociali e alla Cultura fino al 2017), è stato confermato a pieni voti nella competizione elettorale del 2018 e ricopre il ruolo di Consigliere e Capogruppo di maggioranza. È anche delegato alla Comunità montana "Gelbison & Cervati". Dal 2016 è entrato a far parte del Consiglio Provinciale di Salerno con Delega alla Polizia Provinciale - Piccoli Comuni e Centri per l'impiego. Per gli anni 2016 e 2017 ha ricoperto l'incarico di Consigliere politico del Presidente della Provincia con delega ai fondi europei e dal 2018 ad oggi - unico Consigliere del Psi eletto - ha assunto delega alla Programmazione della Rete Scolastica, Pari Opportunità, Rapporti con la Regione Campania ed i Comuni per il sostegno alle Politiche Giovanili.