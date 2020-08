Regionali 2020, ecco i candidati di Fratelli d'Italia: manca solo l'ultimo nome

Manca solo l’ultimo nome maschile, che probabilmente verrà ufficializzato nella giornata di lunedì 17 agosto, per completare la lista di Fratelli d’Italia in provincia di Salerno. Il partito di Giorgia Meloni, attorno al quale è cresciuta una grande attesa per le prossime regionali, avrà in campo tre donne e sei uomini.

Le donne

Per i nomi femminili si punta sull’ex portavoce provinciale e dirigente nazionalwe Imma Vietri, sull’agente della Polizia Municipale e moglie dell’ex sindaco di Aquara Giusy Sorgente e sulla giovane imprenditrice Antonella Ianniello.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Gli uomini

Tra gli uomini, invece, confermatissima la candidatura del sindaco uscente di Sant’Egidio del Monte Albino Nunzio Carpentieri. Ci saranno anche il primo cittadino di Santa Marina Giovanni Fortunato, l’assessore comunale di Scafati Alessandro Roberto Arpaia, il consigliere comunale di Nocera Inferiore Fabio Carlo Ferrigno. Da Eboli, negli ultimi giorni, è arrivato il via libera al portavoce cittadino Vito Marchesano. L’ultima casella potrebbe essere occupata da un esponente della società civile del capoluogo.