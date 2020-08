Regionali 2020, Cascone si ricandida con "De Luca Presidente": gli altri nomi

Nonostante l’inchiesta giudiziaria che lo vede coinvolto rispetto alla vicenda degli appalti dei Covid Hospital in Campania, il consigliere regionale Luca Cascone va avanti a testa alta e, nelle ultime ore, ha firmato l’ accettazione della candidatura per la lista “De Luca Presidente”. E, pubblicando la foto sulla sua pagina Fb, ha anche lanciato un messaggio ai suoi elettori e sostenitori.

“I vostri attestati di affetto e stima sono la marcia in più per affrontare questa nuova avventura elettorale! Ho sottoscritto la candidatura nella lista di De Luca Presidente per continuare a lavorare in Regione Campania nel solco dei tanti risultati raggiunti e dei tanti progetti messi in campo ancora da concretizzare. Avanti con entusiasmo e la certezza che chi ha la coscienza pulita non ha nulla da temere.