Regionali, Fabbricatore: "FdI primo partito nel centrodestra. Auguri a Carpentieri"

Fratelli d'Italia diventa per la prima volta il primo partito del centrodestra nel Salernitano (6.85%) e in regione Campania (5.98%). Un dato, seppur considerata la sconfitta della coalizione alle elezioni regionali, che viene guardato con particolare attenzione dei vertici salernitani.

Il commento

Il commissario provinciale Giuseppe Fabbricatore dichiara: "Tale obiettivo, che costituisce solo il punto di partenza di un percorso di crescita che prosegue, è stato raggiunto grazie alla nostra leader Giorgia Meloni, che non ha mai fatto mancare il proprio sostegno, ed ai nostri riferimenti, l'Onorevole Edmondo Cirielli e il Senatore Antonio Iannone, che ringrazio per averci guidato in questo cammino elettorale. Ringrazio i nove candidati della lista per il grande impegno profuso con la preziosa collaborazione dei dirigenti e dei militanti tutti, che si sono instancabilmente dedicati alla campagna elettorale. Ringrazio altresì l'Onorevole Alberico Gambino per aver egregiamente rappresentato Fratelli d’Italia nella consiliatura appena conclusa e formulo al neoeletto On. Nunzio Carpentieri i miei complimenti ed i miei più sinceri auguri di buon lavoro. Un ringraziamento ed un augurio a tutti i neoeletti consiglieri di Fratelli d’Italia alle ultime consultazioni amministrative ed un fraterno in bocca al lupo ad Enza Fezza, candidata sindaco a Pagani per Fratelli d’Italia, che sicuramente trionferà al ballottaggio previsto per il prossimo 4 ottobre" conclude Fabbricatore.