Regionali in Campania: Tofalo a Salerno incontra cittadinanza

Il deputato Angelo Tofalo (M5S), Sottosegretario di Stato alla Difesa, insieme ai portavoce del MoVimento 5 Stelle Andrea Cioffi e Nicola Provenza, ed ai candidati al consiglio regionale della Campania, hanno tenuto oggi nella loro città, Salerno, un momento di incontro con i cittadini per parlare dell'attività parlamentare e di governo, in previsione delle prossime elezioni regionali e amministrative al Comune di Salerno.

“Questo incontro rappresenta la tappa di un percorso che sta aggregando l’energia di tante realtà civiche della nostra comunità in modo da presentarci ancora più forti alle prossime elezioni regionali e comunali. È stata una importante occasione per coinvolgere la collettività in uno scambio reciproco di idee, per parlare di progetti utili al nostro territorio, dell’impegno dell’esecutivo e dell’importante lavoro portato avanti dalle commissioni parlamentari. Continuiamo a lavorare a Roma e sul territorio per canalizzare le migliori energie utili a riprogettare la nostra Campania e la nostra Salerno”, ha dichiarato Tofalo a margine dell’incontro.

Per quanto riguarda l’emergenza sanitaria legata al Covid-19, Tofalo ha evidenziato ai giornalisti presenti “il grande lavoro degli assetti della Difesa su tutto il territorio nazionale e in Campania dove - ha detto il sottosegretario - siamo intervenuti per andare incontro alle richieste di tutti i comuni, soprattutto quelli più colpiti”. Tofalo si è poi soffermato sull’importanza di “continuare a tenere sempre alta la guardia in materia di prevenzione e contagio. Non possiamo permetterci un altro collasso sociale ed economico”.