Regionali 2020, lista unica di De Mita e Renzi: ecco i candidati salernitani

Accordo raggiunto tra Matteo Renzi (leader di Italia Viva) e Ciriaco De Mita (fondatore dei Popolari) per la presentazione di una lista unica alle Regionali 2020 in Campania. In questo modo cambia la geografia politica del centro sinistra con una semplificazione, la prima in ordine di tempo, della coalizione che sosterrà la ricandidatura del governatore uscente Vincenzo De Luca, il quale sarà sostenuto da più di dieci liste.

I candidati

In quota Italia Viva restano i nomi di Tommaso Pellegrino (sindaco di Sassano e presidente del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni), Nico Mazzeo (consigliere comunale di Salerno), Tonino Cuomo (ex deputato del Pd di Eboli) ed Elvira Serra (già vice sindaco e medico di Agropoli). Manca ancora un nome femminile che, con ogni probabilità, arriverà dal Comune di Angri.

In quota Popolari, invece, saranno quattro i nomi in corsa: Maria Ricchiuti (consigliere regionale uscente), Corrado Matera (assessore regionale uscente al turismo), Giovanni Baldi (ex consigliere regionale di Cava de’ Tirreni) e Alfonso Forlenza (sindaco di Contursi Terme).