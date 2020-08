Regionali 2020, pronta la lista del Pd: ecco tutti i candidati

Non sono mancate le difficoltà, soprattutto nel definire le candidature femminili, ma alla fine il segretario del Partito Democratico di Salerno Vincenzo Luciano, con anticipo rispetto alla data per il deposito delle liste, ha definito in maniera ufficiale l’elenco dei candidati. Con la riunione della Direzione Provinciale la partita si è chiusa. Memore del caos di 5 anni, quando la candidatura di Pietro Ciotti fu esclusa proprio in sede di presentazione delle liste, Luciano ha voluto evitare gli errori del passato: si gioca di anticipo, anche per consentire ai candidati di avviare in anticipo la campagna elettorale sui territori.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

I nomi

I candidati dem per la provincia di Salerno sono: Marinella Acanfora, Tommaso Amabile, Michele Buonomo, Anna Longanella, Vincenzo Petrosino, Francesco Picarone, Gina Sabia, Margherita Siani e Simone Valiante. “Tutto il Partito è impegnato per la riconferma del Presidente Vincenzo De Luca – fanno sapere dal Pd della provincia di Salerno – Un grande in bocca al lupo a tutti i candidati“.