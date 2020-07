Elezioni regionali 2020, Italia Viva prepara la lista: ecco i primi candidati

Ci sarà anche Italia Viva, il nuovo partito centrista di Matteo Renzi, nella corposa coalizione di centrosinistra che appoggerà la ricandidatura a presidente della Regione di Vincenzo De Luca (Pd). E, come negli altri partiti, sono in corso le trattative per arrivare alla stesura della lista anche in provincia di Salerno.

I primi candidati

In pole position nella corsa verso Palazzo Santa Lucia c’è Tommaso Pellegrino, sindaco di Sassano e Presidente del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni, il quale è stato il primo a sposare la nuova avventura politica dell’ex premier fiorentino. E’ già in campagna elettorale anche il consigliere comunale di Salerno Nico Mazzeo, che, nei giorni scorsi, ha ufficializzato la sua adesione ad Italia Viva incontrando il vice presidente della Camera Ettore Rosato. Saranno della partita elettorale anche l’ex deputato ebolitano del Pd Tonino Cuomo e Pasquale Cuofano, ex consigliere provinciale e padre del sindaco di Nocera Superiore Giovanni Maria Cuofano. Tra i nomi più "corteggiati" anche quelli della sindaca di Gioi Cilento Maria Teresa Scarpa e di Mimmo Cartolano, ex Pd.