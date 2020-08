Regionali 2020, tour di Salvini nel salernitano per sostenere i candidati della Lega

Matteo Salvini arriva in provincia di Salerno per tirare la volata ai candidati della Lega alle prossime elezioni regionali della Campania. L’agenda degli appuntamenti è ancora work in progress ma - secondo quanto risulta a Salernotoday - tra i dirigenti salernitani e regionali già circola una bozza.

Le tappe

Il leader del Carroccio - salvo cambiamenti dell'ultima ora - farà tappa nel capoluogo martedì 25 agosto dove, in serata, parteciperà ad una cena riservata con tutti gli aspiranti consiglieri all’interno del Grand Hotel sul lungomare Tafuri. Il giorno successivo (mercoledì 26) si recherà al Covid Hospital del “Ruggi d’Aragona” che avrebbe dovuto accogliere, insieme a quello di Caserta, i pazienti positivi al Coronavirus. Ma entrambi non sono mai entrati in funzione e sono finiti nel mirino della magistratura. Subito dopo si sposterà in Piazza XXIV Maggio (Piazza Malta) per inaugurare la nuova segreteria provinciale del partito. Il tour proseguirà nel pomeriggio con altre tre tappe: la prima a Cava de’ Tirreni dove dovrebbe fare una passeggiata insieme al candidato sindaco del centrodestra Marcello Murolo; la seconda ad Agropoli presso la Baia di Trentova a partire dalle ore 18; la terza a Sapri, nel Golfo di Policastro.

I candidati leghisti

In campo sotto il simbolo della Lega ci sono: Aurelio Tommasetti, Valentino Di Brizzi, Dante Santoro, Attilio Pierro, Sebastiano Odierna, Renato Vicinanza, Gisella Botticchio, Anna Pia Strianese e Lidia De Sio.