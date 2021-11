Regione Campania, l'ex sindaco Aniello Salzano nominato nel CdA di Scabec

Dopo essere passato dal centrodestra (dov'è stato per anni un importante esponente sia di Forza Italia che dell'Udc) al centrosinistra, l’ex sindaco di Salerno Aniello Salzano, che alle elezioni comunali di ottobre era in campo con la lista dei “Moderati e Popolari” a sostegno della candidatura di Vincenzo Napoli, arriva a Napoli, alla corte di Vincenzo De Luca.

L'identikit

L’ex docente universitario di lettere classiche è stato, infatti, nominato all’interno della società Scabec, quale membro del Consiglio di Amministrazione. La società, per volontà dei vertici della Regione Campania, cambia anche presidente: al posto di Antonio Bottiglieri arriva l’ex deputata del Partito Democratico Assunta Tartaglione. Dal 1 gennaio 2022 Scabec affronterà una profonda modifica della propria mission, trasformandosi in Agenzia per la promozione della cultura.