Elezioni 2020, proclamati gli eletti al Consiglio regionale: ecco i nove salernitani

Proclamati gli eletti al Consiglio regionale della Campania dopo le elezioni del 20 e 21 settembre che hanno riconfermato Vincenzo De Luca alla presidenza della Regione. Ha proceduto alla proclamazione il presidente dell'ufficio centrale regionale nei locali della sala Arengario del tribunale di Napoli che ha comunicato la "non esistenza di motivi ostativi" all'elezione dei neo consiglieri. Tre i reclami precedentemente depositati.

I salernitani

Nove i consiglieri eletti in provincia di Salerno. Per la maggioranza di centrosinistra: Franco Picarone (Pd), Nino Savastano (Campania Libera), Andrea Volpe (Psi), Luca Cascone (De Luca Presidente), Corrado Matera (Fare Democratico) e Tommaso Pellegrino (Italia Viva). Per l'opposizione: Michele Cammarano (M5S), Nunzio Carpentieri (Fratelli d’Italia) e Attilio Pierro (Lega).