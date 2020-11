Regione, De Luca in aula: "Ecco il Piano di rilancio della Campania"

Un "ambiziosissimo" piano di rilancio della Campania, in cinque punti. Vincenzo De Luca, presidente della Regione Campania, illustra in aula, in occasione del discorso programmatico, i punti chiave dei 5 anni che ha davanti, dopo la riconferma a Palazzo Santa Lucia, con il voto dello scorso mese di settembre. Raggiunto l'equilibrio di bilancio della Regione, "dopo decenni", è ora il momento di "impostare piani di medio e lungo periodo per la Campania".

I punti chiave

Si comincia dall'acquisizione di "un piano industriale" che possa consentire alla Campania di "collocarsi, in maniera non drogata" nel mercato internazionale, facendo leva sulle eccellenze regionali."Il secondo obiettivo è la soluzione definitiva delle criticità della Campania" e cioè il tema ambiente: rifiuti, ciclo delle acque, logistica. De Luca inserisce al terzo punto la riqualificazione dei territori, a cominciare dal recupero delle periferie urbane. Ma la Campania è anche una terra che "deve valorizzare la sua anima", puntando su politiche sociali, cultura, solidarietà. Termina il piano di rilancio la "sburocratizzazione radicale" e la "digitalizzazione totale di tutti i servizi e le attività".In aula De Luca ha ricordato l'uscita dal commissariamento della sanità, nel novembre dello scorso anno, e la possibilità di usufruire dei fondi per l'edilizia sanitaria, per la quale "abbiamo 1 miliardo e 300milioni" che saranno utilizzati per ammodernare strutture già esistenti e realizzarne di nuovi.